Tenente-coronel do grupo de elite do Exército depõe à PF sobre suposto plano de golpe de Estado

O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, dos “kids pretos”, grupo de elite do Exército, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta (28). Ele é suspeito de participar do suposto plano de golpe de Estado e assassinato de autoridades. O militar respondeu a todas as perguntas. Segundo fontes ligadas ao caso, já existem provas suficientes para indiciar o tenente-coronel.