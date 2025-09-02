Terremoto no Afeganistão deixa mais de 800 mortos e quase três mil feridos

Mais de 800 pessoas morreram durante um terremoto no Afeganistão. O número de feridos é de quase três mil. As autoridades acreditam que o número de mortos deve subir por causa das construções frágeis e precárias no país. Vilarejos inteiros foram destruídos pelo tremor de magnitude seis, que atingiu províncias na região leste do país, perto da fronteira com o Paquistão.





As equipes de resgate também enfrentam dificuldades para chegar aos locais mais remotos, por causa do mau tempo. O ministério da saúde afegão pediu auxílio internacional para o envio de ajuda humanitária. Especialistas afirmam que o terremoto aconteceu a uma profundidade de oito quilômetros e atingiu prédios da capital Cabul. O tremor também foi sentido em Islamabad, no Paquistão.

