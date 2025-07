‘The Economist’ diz que Lula perdeu influência no exterior e está impopular no Brasil

Uma reportagem da revista inglesa 'The Economist' afirma que o presidente Lula perdeu a influência no exterior e é considerado impopular no Brasil, e que isso pode fazer com que a direita vença as eleições do ano que vem. Segundo o texto, Lula tem se afastado das democracias ocidentais, como os Estados Unidos, e se aproximado de países como o Irã e a China. Ao final, a revista faz uma previsão de que se o ex-presidente Jair Bolsonaro indicar um sucessor, e a direita se unir a essa pessoa antes das eleições de 2026, esse candidato pode ocupar a presidência.



