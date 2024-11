Tiroteio causa pânico, mortes e fecha o trânsito na avenida Brasil, no Rio de Janeiro Motoristas e passageiros de ônibus - muitos a caminho do trabalho - precisaram se deitar no chão para se proteger do tiroteio

JR na TV|Do R7 24/10/2024 - 20h35 (Atualizado em 24/10/2024 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share