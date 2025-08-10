Tiroteio na Times Square, em Nova York, deixa ao menos três feridos

Nos Estados Unidos, ao menos três pessoas ficaram feridas em um tiroteio na Times Square, um dos principais pontos turísticos da cidade de Nova York. A câmera de vigilância captou o som dos disparos. Não é possível ver o atirador. Segundo a polícia, a troca de tiros aconteceu nesta madrugada, depois de uma discussão. O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi detido.



