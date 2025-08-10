Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Tiroteio na Times Square, em Nova York, deixa ao menos três feridos

O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi detido

JR na TV|Do R7

Nos Estados Unidos, ao menos três pessoas ficaram feridas em um tiroteio na Times Square, um dos principais pontos turísticos da cidade de Nova York. A câmera de vigilância captou o som dos disparos. Não é possível ver o atirador. Segundo a polícia, a troca de tiros aconteceu nesta madrugada, depois de uma discussão. O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi detido.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • jornal-da-record
  • Estados Unidos
  • Tiroteio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.