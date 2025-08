TRE-RR suspende a investigação contra o presidente da CBF Samir Xaud

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, suspendeu a investigação contra o presidente da CBF Samir Xaud. Na quarta-feira (30), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A ação investigava a suspeita de compra de votos nas eleições de 2024, em Roraima. O TRE atendeu recurso da defesa e suspendeu a investigação. Em nota, Samir Xaud disse que segue trabalhando com honestidade em prol do futebol brasileiro.



