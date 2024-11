Três ônibus e um caminhão foram incendiados por criminosos na zona norte do Rio de Janeiro. Os veículos em chamas foram utilizados como barricadas para dificultar o acesso da polícia, que realizava uma operação contra o roubo de cargas e a guerra do tráfico em comunidades no Complexo da Pedreira. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso.