Três pessoas são presas em operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos

Três pessoas foram presas em mais uma fase da operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos. A quadrilha usava inteligência artificial para falsificar a biometria das vítimas, a partir de fotos de pessoas muito parecidas com elas. Os criminosos abriam contas em nome dos médicos para desviar dinheiro. A segunda fase da operação, coordenada pela polícia do Rio Grande do Sul, ocorreu nesta terça-feira (12) em São Paulo, Espírito Santo e Pará. Três pessoas foram presas. De acordo com a investigação, a quadrilha usava ferramentas de inteligência artificial para adulterar a biometria das vítimas e criar contas bancárias. Segundo as investigações, em São Paulo, a quadrilha procurava pessoas na rua com a fisionomia semelhante a dos médicos gaúchos, que eram alvo do grupo. Depois, os criminosos pagavam até R$ 100 para tirar fotos do rosto dessas pessoas e com as imagens, o grupo falsificava documentos e abria contas no nome das vítimas, principalmente para transferir dinheiro de investimentos. As pessoas que aceitaram tirar as fotos também vão ser investigadas.



