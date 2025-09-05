Três pessoas são presas suspeitas de fazer parte de esquema de falsos cadastros em sites de entrega

Três pessoas foram presas suspeitas de fazerem parte de um esquema de cadastros falsos em sites de entrega. Eles pegavam as mercadorias das empresas, mas nunca as entregavam. O prejuízo passa dos R$ 300 mil. Na chegada a um dos endereços alvos da operação, na zona norte de São Paulo, os policiais encontraram dezenas de mercadorias.

Cristiane Montalvão de Oliveira, de 45 anos, e o filho dela, Vitor Hugo de Oliveira Higino, de 27 anos, foram presos em flagrante no local. Thiago Matos Santos, de 24 anos, foi preso em outro apartamento na mesma região. Os três vão responder por crimes como furto qualificado, associação criminosa e receptação. A partir de agora, o processo de contratação de entregadores pela empresa vai ficar mais rigoroso.