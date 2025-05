Troca no Ministério da Previdência faz bancada do PDT deixar base de apoio ao governo na Câmara

A troca no comando do Ministério da Previdência fez a bancada do PDT na Câmara deixar a base de apoio ao governo Lula. Já o Ministério Público encaminhou pedido ao Tribunal de Contas da União para que o dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas seja devolvido o mais rápido possível. Segundo o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, os recursos devem ser devolvidos junto com o pagamento dos benefícios, mas ainda não há uma data definida. O dinheiro deve vir prioritariamente dos bens e imóveis apreendidos de associações e dirigentes que fraudaram o INSS. Durante a operação da Polícia Federal, um caderno com anotações que indicam a divisão de propinas foi apreendido no escritório de Antonio Carlos Camilo Antunes, o "careca do INSS". A defesa dele negou as acusações.



