Trote violento: Polícia Civil de MG começa a ouvir estudantes de Medicina da UFU

A Polícia Civil de Minas Gerais começou a ouvir estudantes de medicina da Universidade Federal de Uberlândia. No fim de semana, alunos foram agredidos e obrigados a beber durante um violento trote. Os investigadores analisam as imagens para tentar identificar todos os envolvidos. Alguns estudantes já prestaram depoimento. A direção da faculdade de medicina disse que só tomou conhecimento das agressões depois da reportagem. A instituição criou uma comissão para apurar as denúncias.