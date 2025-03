Trump alega que controle da Groenlândia pelos EUA tem o objetivo de promover a paz mundial

O presidente Donald Trump afirmou que o controle da Groelândia pelos Estados Unidos tem o objetivo de promover a paz mundial. A declaração acontece em meio à visita de Jd Vance a uma base militar dos EUA, em uma área remota da Groenlândia. No local, o vice-presidente afirmou que o governo americano não tem intenção, neste momento, de aumentar as tropas no território, mas reforçou que Trump está realmente interessado na segurança do Ártico. Na Casa Branca, o presidente norte-americano afirmou que há navios chineses e russos na região e que não pode deixar que a Dinamarca, que controla a Groenlândia, cuide da situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!