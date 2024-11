Trump anuncia embaixador americano em Israel e mais nomes do novo governo

O republicano Donald Trump anunciou novos nomes que vão fazer parte do governo dos Estados Unidos a partir de janeiro. Um deles é Mike Huckabee, de 69 anos. O ex-governador do Arkansas será o próximo embaixador em Israel. Outro nome anunciado é de Michael Waltz. Veterano da guerra no Afeganistão, ele será o novo conselheiro de segurança nacional.