Trump diz que vai assinar ordem executiva para proibir uso de urnas eletrônicas nos EUA

O presidente disse que vai fazer o possível para acabar com as cédulas enviadas pelo correio e classificou esse tipo de votação como corruptas

O presidente Donald Trump disse que vai assinar uma ordem executiva para proibir o voto pelo correio e o uso de urnas eletrônicas nos Estados Unidos. No salão oval da Casa Branca, Trump disse que vai fazer o possível para acabar com as cédulas enviadas pelo correio e classificou esse tipo de votação como corruptas. Sobre as urnas eletrônicas, o presidente americano afirmou que o custo é dez vezes maior do que com as cédulas de papel e que com isso os Estados Unidos teriam o resultado muito mais rápido. A intenção de Trump é assinar o decreto antes das eleições de meio de mandato de 2026, quando os eleitores vão escolher todos os integrantes da Câmara de representantes e um terço do senado americano. Além disso, em muitos estados, também serão eleitos governadores e outros cargos locais.

