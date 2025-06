Trump diz que vai decidir em duas semanas se os EUA vão entrar diretamente no conflito entre Israel

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai decidir em duas semanas se o país vai entrar diretamente no conflito entre Israel e Irã. O conflito direto entre Israel e Irã começou na última semana. As forças de defesa israelenses realizaram um ataque às infraestruturas nucleares em território iraniano. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra cidades como Tel Aviv, Haifa e Jerusalém. Nesta quinta-feira (19), a Rússia alertou que uma possível intervenção militar dos Estados Unidos no conflito entre Irã e Israel pode ter consequências imprevisíveis. ‘Gostaríamos de advertir em especial Washington’, disse a porta-voz do Kremlin, Maria Zakharova.



