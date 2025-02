Trump e Zelensky batem boca, e reunião termina sem acordo para o fim da guerra na Ucrânia

A visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Casa Branca culminou em um confronto com o presidente americano Donald Trump. A reunião abordou propostas para encerrar a guerra com a Rússia e questões sobre minérios. O vice-presidente J.D. Vance defendeu a diplomacia, ao que Zelensky questionou sua eficácia, mencionando a falta de ação contra a invasão russa. Zelensky afirmou: "Que tipo de diplomacia, J.D., você está falando?", ao que Vance respondeu: "Eu estou falando da diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país." Durante as discussões, Trump acusou Zelensky de se aproximar de um conflito mundial e destacou que, sem o apoio dos EUA, a Ucrânia estaria em uma posição difícil. Após tensões durante o encontro, a coletiva conjunta foi cancelada. Pelas redes sociais, Trump afirmou que a reunião foi significativa, mas que Zelensky desrespeitou os EUA. Já Zelensky destacou que a Ucrânia busca uma paz justa e duradoura.



