Trump viaja a Los Angeles para visitar áreas atingidas por incêndios florestais

Donald Trump viajou, nesta sexta (24), a Los Angeles, na Califórnia, para visitar as áreas atingidas por incêndios florestais. Antes, o presidente americano visitou Ashville, na Carolina do Norte, que foi devastada pelas tempestades trazidas pelo furacão Helene, em setembro de 2024. Trump conversou com famílias de vítimas e comerciantes, que tentam recuperar os prejuízos.