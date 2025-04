TV aberta cresce em março e responde por 70% de todo o consumo de vídeos

O consumo de vídeos na TV aberta cresceu no país no mês de março. De todas as imagens reproduzidas em aparelhos de televisão e nas plataformas digitais, 70% foram na TV aberta. A pesquisa foi realizada em 15 regiões metropolitanas e reforça a importância desse meio de comunicação na rotina da população.



