Ucrânia relata presença de drones russos mesmo após trégua anunciada por Putin

O presidente da Rússia , Vladimir Putin, anunciou uma trégua de 30 horas nos ataques contra a Ucrânia , válida até às 18h de domingo (20) pelo horário de Brasília . A medida foi justificada por questões humanitárias, e o governo russo espera que a Ucrânia reaja positivamente, participando das negociações mediadas pelos Estados Unidos. Entretanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, relatou que drones russos foram vistos sobre a Ucrânia após o anúncio, levantando dúvidas sobre as intenções de Putin. Zelensky também mencionou que a Rússia ficou 39 dias sem responder à proposta de cessar-fogo do governo americano, enquanto a Ucrânia deu um retorno positivo. Além disso, antes do anúncio de trégua, ataques russos provocaram incêndios em Odessa, a quarta maior cidade ucraniana. Neste sábado (19), ambos os países realizaram troca de dezenas de prisioneiros.



