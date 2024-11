UFRJ acumula dívida multimilionária e fica sem luz e água; contas não são pagas desde março

Eleita a terceira melhor universidade da América Latina nesta semana, a UFRJ está às escuras e sem água. As contas de luz não são pagas desde março. A dívida chega a quase R$ 32 milhões só com a empresa de energia elétrica. De acordo com a concessionária, foram feitas diversas tentativas de negociação com a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.