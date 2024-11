Uma mulher é assassinada pelo parceiro ou familiar a cada dez minutos no mundo, revela ONU

A cada dez minutos, uma mulher é morta pelo parceiro ou familiar no mundo. O dado alarmante faz parte do relatório da ONU divulgado nesta segunda (25). A data foi instituída pela organização como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Uma forma de chamar a atenção para um problema mundial. No Brasil, dados apontam que, ano em 2023, foram registrados quase 213 mil casos de violência física contra mulheres.