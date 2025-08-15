Vagas em telesserviços têm sido porta de entrada para o mercado de trabalho de jovens até 24 anos

60% das vagas em telesserviços estão preenchidas por pessoas entre 18 e 24 anos. Sem exigir experiência ou ensino superior, o setor é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Segundo a Associação Brasileira de Telesserviços, mais de 1,4 milhão pessoas trabalham no setor em todo o país. 60% são jovens entre 18 e 24 anos.



