Vale do Caí, no RS, registra prejuízos com a chuva menos de um ano depois das enchentes no estado

Moradores da região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, voltaram a contabilizar os prejuízos com a chuva, menos de um ano depois das enchentes que devastaram o estado. O dia foi de muito trabalho para os moradores que precisaram limpar as casas, após a tempestade. Em Maratá, a cerca de 90 km de Porto Alegre, o córrego que corta a cidade transbordou.



