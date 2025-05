Vasco e Sport oficializam a contratação dos novos técnicos

O Vasco e o Sport oficializaram, nesta sexta (9), a contratação dos novos técnicos. Depois de uma longa negociação, o Vasco anunciou Fernando Diniz. O ex-técnico do fluminense e da seleção brasileira assinou contrato até o final do ano que vem. No Sport, o português António Oliveira foi contratado até o fim de 2025 e vai tentar conquistar a primeira vitória do clube pernambucano no Brasileirão.



