Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (13)

No Sul, o dia ainda pode começar com geada entre a Serra Gaúcha e o Paraná

JR na TV|Do R7

A combinação de calor e umidade provoca chuva forte do Amazonas ao Maranhão. No Sul, o dia ainda pode começar com geada entre a Serra Gaúcha e o Paraná e no sul de Minas Gerais. Em Porto Alegre e em São Paulo, o dia amanhece frio e com chance de nevoeiro. Depois o sol aparece e as temperaturas sobem até os 21 e 26 graus. Em Teresina pode chover forte pela manhã. Nesta terça-feira (12), a chuva mais pesada caiu sobre Pernambuco e o Maranhão.

