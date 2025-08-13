Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (13)
No Sul, o dia ainda pode começar com geada entre a Serra Gaúcha e o Paraná
A combinação de calor e umidade provoca chuva forte do Amazonas ao Maranhão. No Sul, o dia ainda pode começar com geada entre a Serra Gaúcha e o Paraná e no sul de Minas Gerais. Em Porto Alegre e em São Paulo, o dia amanhece frio e com chance de nevoeiro. Depois o sol aparece e as temperaturas sobem até os 21 e 26 graus. Em Teresina pode chover forte pela manhã. Nesta terça-feira (12), a chuva mais pesada caiu sobre Pernambuco e o Maranhão.
