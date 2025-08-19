Logo R7.com
Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (20)

Bloqueio atmosférico causa aumento das temperaturas em diversas regiões do Brasil

JR na TV|Do R7

Essa semana, Cuiabá registrou um novo recorde de calor (40,2 graus). Nesta quarta-feira (20), um bloqueio atmosférico, que é um escudo de ar quente, mantém o ar seco e as temperaturas elevadas no Centro do país. Com isso, entraremos em um período de veranico - principalmente no norte do Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, norte de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, de Mato Grosso e de Rondônia com até 5 graus acima da média. Áreas de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas, Goiás, Mato Grosso e Rondônia também vão sentir aumento de temperatura entre 3 e 5 graus acima da média. Os maiores volumes de chuva foram registrados no interior do Rio Grande do Sul e no litoral de Alagoas. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, 31. Em Brasília, 29. Em João Pessoa, 28 e até 34 graus em Rio Branco.

