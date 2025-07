Veja a previsão do tempo para esta quinta (10) em todo o Brasil

A chuva permanece concentrada nos extremos das regiões Norte e Nordeste. Em Curitiba e em São Paulo, a quinta-feira (10) terá tempo firme e ensolarado, com máximas de 18°C e de 22°C. Em Boa Vista (RR), há alerta de chuva forte, com máxima de 28°C. Nesta quarta-feira (9), a chuva mais pesada caiu sobre os estados do Ceará e de Pernambuco. Na quinta-feira, a previsão é de uma circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera, que mantém o tempo firme no Centro-Oeste e em boa parte do Sudeste.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!