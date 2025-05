Veja a previsão do tempo para este sábado (31) em todo o país

Neste fim de semana, o último de maio, ainda pode gear no interior da região Sul. Já no litoral do Nordeste, a previsão é de chuva forte. Em São Paulo e Campo Grande (MS), o sábado (31) será ensolarado, mas com uma temperatura que não esquenta muito. O ar frio ainda segura os termômetros e as máximas serão de 25°C na capital paulista e 23°C em Campo Grande. Em Salvador (BA), o tempo segue firme. A máxima é de 30°C. A chuva mais intensa se concentrou entre o Sudeste e o Nordeste.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!