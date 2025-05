O Rio Grande do Sul deverá enfrentar temporais nas próximas horas. Devem ocorrer pancadas de chuva no interior de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Já em Recife, o tempo segue abafado e com risco de temporais a qualquer hora. Veja os detalhes da previsão do tempo!



