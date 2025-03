Veja como fica o tempo neste final de semana

O último fim de semana do verão tem previsão de muita chuva nas regiões Norte e Nordeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para 241 municípios dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Ceará e Rio Grande do Norte. Em Natal e Rio Branco, a quantidade de água pode causar novos transtornos. No Rio de Janeiro, a chance de chuva aumenta e a capital entra na rota dos temporais. Os temporais também atingiram São Luís, no Maranhão. Neste sábado (14), a frente fria avança pelo Sudeste e forma nuvens carregadas entre o sul de Minas, Zona da Mata mineira e interior fluminense. Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem alerta de chuva forte em todas as capitais.



