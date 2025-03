Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quarta (5)

O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de temporais para mais de 400 cidades das regiões Norte e Nordeste. Em Belém, chove forte a qualquer hora do dia e os volumes podem ser altos, com chance de alagamentos. Em São Paulo, tem alerta para as fortes pancadas de chuva à tarde. Já em Porto Alegre, tempo firme e ensolarado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!