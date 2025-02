Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quinta (23)

O calor ainda predomina em todo o Brasil nesta quinta (23), mas com a aparição de nuvens de chuva sobre grande parte do país. Há a possibilidade de temporais em alguns estados, com destaque para as capitais Curitiba (PR) e São Luís (MA). A partir de amanhã, os ventos começam a mudar de direção e as temperaturas já não devem subir tanto em algumas áreas do Sudeste.