Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quinta (28)

O corredor de umidade que provocou chuva na Bahia começa a perder força no decorrer desta semana. Há risco para deslizamentos e alagamentos. Em Salvador, pode chover pela manhã; à tarde a máxima será de 30 graus. No Rio de Janeiro, o dia será ensolarado com temperatura chegando a 39 graus. São Paulo terá máximas de 35 graus, com possibilidade de pancadas à noite. A previsão indica instabilidades no Sul do país nos próximos dias.