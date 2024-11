Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta sexta (22)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de temporais para mais de 4 mil municípios. Nesta sexta (22), as capitais Rio de Janeiro, Vitória (ES) e Goiânia (GO) vão registrar chuva pesada. O dia começa com bastante nebulosidade e a qualquer hora pode chover forte. Há risco para alagamentos e deslizamentos. A frente fria segue no litoral sul da Bahia e junto com um corredor de umidade espalha temporais em todas as regiões.