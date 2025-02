Uma nova circulação de ventos manterá as próximas duas semanas bem ensolaradas em grande parte do Brasil, com recordes de calor na região Sudeste. Nesta terça (11), Porto Alegre será a capital mais quente, com 39° à tarde e fortes pancadas de chuva. O Rio Grande do Sul fica em atenção para temporais. Entre os estados do Acre, Rondônia e Amazonas, calor e umidade formam instabilidades.