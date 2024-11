Veja como fica o tempo pelo Brasil no feriado desta sexta (15)

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de temporais para todo o estado. O sol deve predominar apenas no Rio Grande do Sul e entre os litorais do Maranhão e do Rio Grande do Norte. Nesta sexta (15), a combinação de umidade com uma forte circulação de ventos, chamada de cavado, mantém o tempo instável nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.