Veja como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Curitiba (PR) nesta terça (22)

Os candidatos à Prefeitura de Curitiba têm o desafio nessa reta final de reduzir a abstenção, uma das maiores do país. A capital paranaense tem quase um milhão e meio de eleitores, e 27,74% deles não votaram no primeiro turno. Eduardo Pimentel, do PSD, deu entrevistas e participou de encontros com idosos, empresários e engenheiros. Já Cristina Graeml, do PMB, também deu entrevistas, fez gravações para redes sociais e visitou uma fábrica de tecidos.