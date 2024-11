Velório coletivo dos atletas mortos em acidente será realizado no clube de remo nesta terça (22)

Um avião da Força Aérea Brasileira vai fazer o translado até Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, dos corpos das nove vítimas do acidente envolvendo uma carreta container. A pedido das famílias, um velório coletivo será realizado nesta terça (22) no clube que os atletas representavam. A equipe do projeto Remar para o Futuro voltava de São Paulo com sete medalhas, incluindo uma de ouro.