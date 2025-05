Venda de nova caneta emagrecedora provoca fila de espera nas farmácias; Anvisa alerta para golpes

O início das vendas de uma nova caneta emagrecedora no Brasil já provoca fila de espera nas farmácias. A Anvisa alerta sobre o aparecimento de sites falsos que anunciam o medicamento. A procura por esses medicamentos tem crescido nas farmácias de todo o país, mesmo com preços em torno de R$ 1.500. Originalmente, as canetas são para o controle do diabetes, mas também são prescritas pelos médicos para pacientes que buscam perder peso.



