Vendas do varejo caem pelo terceiro mês seguido em janeiro, aponta IBGE

As vendas do varejo apresentaram queda pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, segundo dados do IBGE. A gerente Elisângela percebeu que os clientes estão mais cautelosos, pesquisando preços e prazos. Os setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, junto com supermercados e roupas, registraram reduções. Em contrapartida, houve crescimento na venda de materiais para escritório, combustíveis e artigos de uso pessoal. Apesar da terceira queda mensal seguida, o acumulado de 12 meses mostra um aumento de quase 5%.



