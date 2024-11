Vice-presidente do PT no DF é preso suspeito de violência sexual contra duas adolescentes

O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal, Wilmar Lacerda, é investigado por suspeita de violência sexual contra duas adolescentes, uma de 13 e outra de 17 anos. As investigações começaram depois que a polícia recebeu uma denúncia contra um empresário, amigo de Wilmar. A polícia apura a existência de um esquema de contratação de garotas para programas sexuais. Wilmar Lacerda nega as acusações.