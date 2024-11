Vini Jr. se manifesta após segundo lugar no Bola de Ouro: "Eles não estão preparados"

O atacante Vini Júnior se manifestou em uma rede social após ficar em segundo lugar no prêmio Bola de Ouro. O brasileiro usou o X, o antigo Twitter, para escrever: "Eu farei dez vezes se for preciso, eles não estão preparados". Outros jogadores do Real Madrid também postaram mensagens de apoio ao atleta. Entre eles, o brasileiro Éder Militão: "Você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você".