Violência no futebol: fim de semana registra confronto entre torcedores em três cidades do Brasil

O fim de semana foi marcado por confrontos entre torcedores de futebol em ao menos três cidades. Em Salvador, na Bahia, 105 pessoas, incluindo 15 menores de idade, foram presas. Torcedores do Vitória interceptaram e invadiram um ônibus, além de agredirem rivais em um bar. Em Fortaleza, torcedores do Ceará brigaram entre si dentro do estádio e na rua. A polícia precisou recorrer ao uso de balas de borracha.