Vistos para os EUA da esposa e filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, são cancelados

Revogação afeta funcionários do programa Mais Médicos

JR na TV|Do R7

Os Estados Unidos cancelaram o visto da mulher e da filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Já o visto do ministro está vencido desde o ano passado. Nesta semana, o Departamento de Estado Americano revogou os vistos de funcionários do governo brasileiro ligados ao programa Mais Médicos.

  • Alexandre Padilha
  • Estados Unidos
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Estado)
  • Saúde

