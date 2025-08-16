Vistos para os EUA da esposa e filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, são cancelados

Os Estados Unidos cancelaram o visto da mulher e da filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Já o visto do ministro está vencido desde o ano passado. Nesta semana, o Departamento de Estado Americano revogou os vistos de funcionários do governo brasileiro ligados ao programa Mais Médicos.



