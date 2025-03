Vitor Roque é anunciado pelo Palmeiras e pode estrear em eventual semifinal do Paulistão

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Vitor Roque. O jogador foi comprado por mais de R$ 150 milhões e se tornou a maior negociação do futebol brasileiro. Abel Ferreira e a torcida palmeirense cansaram de pedir um centroavante de peso. O desejo foi atendido no último dia de inscrições depois de uma negociação complicada, que envolveu um time de oito advogados.



