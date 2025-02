Vitória do Flamengo no clássico contra o Botafogo termina em briga entre os jogadores A confusão começou com uma discussão entre Bruno Henrique e o argentino Alexander Barboza

JR na TV|Do R7 13/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 13/02/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share