Volodymyr Zelensky viaja à Europa após discussão com Donald Trump na Casa Branca

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky viajou para a Europa após a reunião mal-sucedida com Donald Trump. Em entrevista à rede de TV americana Fox News, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, disse que após o fim da reunião, Zelensky e Trump foram para salas separadas e que Waltz e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, aconselharam Zelensky a deixar a Casa Branca. Eles entenderam que naquele momento as negociações entre Estados Unidos e Ucrânia não iriam avançar.



