Xerife diz que Gene Hackman e a esposa estavam mortos 'há um bom tempo'

A polícia americana afirmou que não sabe há quanto tempo o ator Gene Hackman e a mulher dele estavam mortos em casa. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal do Novo México. Uma autópsia não identificou lesões, e o xerife à frente do caso disse que os dois morreram "há um bom tempo". Segundo a imprensa americana, os corpos do casal estavam em cômodos diferentes e havia comprimidos espalhados pela casa. Um dos cachorros da família também morreu.



