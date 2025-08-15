Zanin marca para setembro o julgamento da ação penal sobre tentativa de golpe de estado

O ministro Cristiano Zanin marcou para setembro o início do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de estado. A análise do caso envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados pela Procuradoria-Geral da República. O julgamento vai começar em 2 de setembro na primeira turma do STF. As datas foram marcadas pelo ministro Cristiano Zanin, um dia depois da liberação do processo pelo relator, ministro Alexandre de Moraes.



