Zanin marca para setembro o julgamento da ação penal sobre tentativa de golpe de estado

Zanin define datas para o julgamento de Bolsonaro e outros réus no Supremo

JR na TV|Do R7

O ministro Cristiano Zanin marcou para setembro o início do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de estado. A análise do caso envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados pela Procuradoria-Geral da República. O julgamento vai começar em 2 de setembro na primeira turma do STF. As datas foram marcadas pelo ministro Cristiano Zanin, um dia depois da liberação do processo pelo relator, ministro Alexandre de Moraes.

