Zelador de prédio ateia fogo em apartamentos e agride moradora, em Salvador (BA)

O zelador de um prédio ateou fogo em apartamentos e agrediu uma moradora, em Salvador. A polícia investiga se o homem cometeu os crimes ao descobrir que seria demitido.

As imagens mostram o momento em que o zelador abre o portão e entra no condomínio com um galão de gasolina. Em seguida, ele aparece no elevador. Assim que chega ao primeiro andar, o homem chuta a porta e invade um apartamento. Segundos depois, é possível ver uma explosão. De acordo com os moradores, depois de provocar o incêndio, o zelador foi até o quarto andar, agrediu uma moradora de 48 anos e pôs fogo no apartamento dela.

Na fuga, o zelador pulou da recepção para a garagem e caiu desacordado. A moradora agredida e o zelador do prédio estão internados em um hospital. A mulher foi socorrida com queimaduras e lesões no corpo. Ela segue na UTI, em estado grave. Já o zelador foi autuado em flagrante, passou por cirurgia e segue sob custódia da polícia, sem previsão de alta. O funcionário morava nos fundos do condomínio. A vítima agredida pelo zelador havia feito uma denúncia de assédio contra ele no livro de registros do condomínio. Segundo as investigações, ele pode ter agido por vingança, ao descobrir que seria demitido.

